"Red Bull verricht huzarenstukje in Chinese pitlane"

Het team van Red Bull Racing kende afgelopen weekend een zeer sterke race in China. Max Verstappen schreef de race op zijn naam en hij maakte geen enkele fout. Ook de monteurs van Red Bull presteerden foutloos, want ze voerden de twee snelste pitstops van het weekend uit.

Red Bull topte in China namelijk ook het klassement in de pitlane. Ze deden dat op een zeer bijzondere manier, want ze voerden een dubbele pitstop uit. Max Verstappen en Sergio Perez kwam in Shanghai in dezelfde ronde naar binnen voor hun eerste bandenwissel en de pitcrew voerde deze stops op een geweldige manier uit. Ze gaven Verstappen vier nieuwe banden binnen 1,90 seconden, Perez kreeg binnen 2 seconden een nieuw setje banden. De pitstop van Verstappen was gelijk ook de snelste van het seizoen.

These boys are insane! @redbullracing execute two flawless double stacks by pitting @Max33Verstappen and @schecoperez on the same lap twice - and they still deliver the DHL Fastest Pit Stop, and the second fastest stop.#F1 #DHLF1 #ChineseGP #DHLFastestPitStop pic.twitter.com/FWzUula6H8