Marko trots op Perez: "Slaat niet meer wanhopig een eigen richting in"

Sergio Perez is goed aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Mexicaan heeft nog geen fout gemaakt, en hij staat met enige regelmaat op het podium. Ook Helmut Marko is tevreden, want hij ziet dat Perez het weekend niet langer ingaat met het idee dat hij Max Verstappen moet verslaan.

Perez beschikt over een aflopend contract bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan moet dit jaar dus gaan presteren om in aanmerking te komen voor een nieuwe verbintenis. Vooralsnog is men tevreden met zijn prestaties, want hij heeft nog geen grote fout gemaakt en hij doet precies wat van hem verwacht wordt. Het lijkt er dan ook op dat hij vooralsnog in aanmerking komt voor een contractverlenging.

Bij Red Bull hebben ze nog geen keuze gemaakt over de toekomst van Perez. Red Bull-adviseur Helmut Marko is in ieder geval heel erg tevreden met de Mexicaan, zo laat hij weten in zijn column voor Speedweek: "Ik ben er blij mee dat Sergio Perez in het eerste deel van het seizoen sterkere prestaties laat zien dan een jaar geleden. Checo gaat de races niet langer in met het idee dat hij Max moet verslaan. Dat zorgde er in 2023 nog voor dat hij wanhopig zijn eigen richting insloeg als zijn snelheid tegenviel. Hij probeerde dichter bij Max te komen door een andere afstelling te kiezen. Dat heeft hij opgegeven."