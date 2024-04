Verstappen haalt opgelucht adem: "Eerste paar ronden waren hectisch"

Max Verstappen won vandaag de sprintrace in China. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur begon de sprintrace op de vierde plaats, maar hij vocht zich knap terug naar voren. Dit resulteerde in een machtige sprintzege, waar Verstappen dan ook heel erg blij mee was.

Verstappen kende een lastige start waarbij hij kampte met problemen aan zijn batterij. Hij voelde de hete adem van Carlos Sainz in zijn nek, maar uiteindelijk wist hij zijn problemen te overwinnen. Hij haalde eerst Fernando Alonso in, en daarna wist hij ook Lewis Hamilton bij te halen. Verstappen trok weg bij Hamilton en hij sloeg een enorm gat. De regerend wereldkampioen liet zijn spierballen zien en hij kwam lachend over de streep.

Na afloop was die lach zeker nog niet verdwenen. Verstappen bedankte zijn team, ontving zijn speciale trofee en sprak daarna in de microfoon van interviewster van dienst Jessica Hawkins: "De eerste paar rondjes waren best hectisch. Vooraan het veld waren ze hard aan het pushen en ik had ook nog Carlos achter me zitten. Ik moest op mijn banden letten en vanaf daar wist ik verder te pushen. We hebben goede data voor morgen, maar we hebben geen idee hoe het morgen zal gaan. De windrichting verandert de hele tijd dus dat is lastig."