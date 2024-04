FIA-president wil niets te maken hebben met Horner-zaak

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner domineerde begin dit jaar de headlines. Het onderzoek naar hem zorgde voor veel opschudding. Horner werd uiteindelijk vrijgesproken, maar een aantal andere teambazen vroegen om meer transparantie. FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil hier niet aan meewerken.

Horner heeft een aantal onrustige maanden achter de rug. Het Red Bull-concern voerde een onafhankelijk onderzoek uit naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Vlak voor de start van het seizoen werd hij vrijgesproken, maar het lijkt er op dat de werkneemster die een klacht indiende in beroep gaat. De FIA wilde er niets mee doen, maar een aantal andere teambazen gaven aan dat ze meer transparantie wilden en ze wezen ook naar de autosportfederatie.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem geeft nu weer aan dat hij hier echt niets mee gaat doen. Ben Sulayem zei begin dit jaar iets soortgelijks, maar nu gaat hij er in een interview met persbureau AFP nog iets dieper op in: "Het spijt me voor alle partijen die bij deze zaak betrokken zijn. Maar de FIA staat hier wel buiten alles, we kunnen geen olie op het vuur gaan gooien. Ik heb vertrouwen in het onderzoek dat ze hebben uitgevoerd. De andere partij heeft het recht om in beroep te gaan, maar heeft de FIA hier iets mee te maken? Ik denk het niet."