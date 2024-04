Marko geen fan van sprints: "Heb zo mijn twijfels"

Afgelopen weekend werd in China voor het eerst dit seizoen een sprintrace verreden. De meningen zijn nog altijd verdeeld en ook het nieuwe sprintformat valt nog niet bij iedereen in goede aarde. Helmut Marko stelt ook dat hij er nog zo zijn twijfels over heeft op dit moment.

Sinds 2021 worden er sprintraces verreden in de Formule 1. Het plan zorgde in eerste instantie voor de nodige twijfel, maar inmiddels lijkt het een beetje te zijn omarmd. Toch is niet iedereen er fan van, want het zorgt voor de nodige voorspelbaarheid voor de race. Dit jaar is er een nieuw format geïntroduceerd waarbij er op zaterdagochtend al wordt gesprint zodat de gewone kwalificatie daarna kan worden verreden.

Twijfels

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko weet nog niet helemaal wat hij van dit format moet vinden. De Oostenrijker is redelijk kritisch in zijn column voor Speedweek: "Ik heb mijn twijfels. Red Bull organiseert de Oostenrijkse Grand Prix. Het is gewoon een bonus voor de toeschouwers om op vrijdag een kwalificatie te zien en om op zaterdag een kwalificatie en een race te kunnen zien. Ze zouden de kaarten voor die twee dagen dan makkelijker kunnen verkopen."

Traditionele format

Commercieel gezien snapt Marko het dus wel, maar op het sportieve vlak heeft hij nog zijn twijfels. Dit jaar is er wel een tweede parc fermé ingesteld, maar dat neemt zijn twijfels niet echt weg: "Ik ben op dat vlak voorstander van het traditionele format. Een sprintrace haalt namelijk wat weg van het hoofdevenement. De deelnemers hebben slechts één vrije training de tijd. Je kan dan de auto verkeerd afstellen, zoals dat bij ons gebeurde twee jaar geleden in Brazilië. Met de regels van toen, konden we de race zo goed als verloren beschouwen."