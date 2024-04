'Newey gaat Red Bull verlaten'

Het lijkt er op dat de onrust binnen het team van Red Bull Racing nog lang niet voorbij is. Dit keer gaat het over Adrian Newey, want het lijkt erop dat hij de Oostenrijkse renstal later dit jaar gaat verlaten.

Newey was in de afgelopen maanden al vaker het middelpunt van geruchten. Maar volgens het Duitse medium Auto, Motor und Sport zou hij op korte termijn zijn vertrek bij Red Bull bekend gaan maken. Waar zijn toekomst ligt, is niet helemaal duidelijk. In de afgelopen maanden werd hij al in verband gebracht met Ferrari en ook het team van Aston Martin.

Volgens AMuS gaat Newey op korte termijn bekend maken dat hij gaat vertrekken bij Red Bull. De ontwerper is een van de belangrijkste figuren binnen het team. Hij stond aan de wieg van alle wereldtitels van Red Bull. Het is een nieuw hoofdstuk in de onrust binnen het team. In de afgelopen maanden ging het vooral over het onderzoek naar teambaas Christian Horner. Hij werd vrijgesproken, maar volgens allerlei geruchten zou hij op gespannen voet leven met Newey. Het is onduidelijk of het gerucht van vandaag te maken heeft met de zaak rondom Horner.