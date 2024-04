Verstappen verwacht kleinere verschillen in Chinese GP

Max Verstappen start de Grand Prix van morgen gewoon weer vanaf de pole position. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heerste vandaag in de sprintrace en de kwalificatie, maar hij denkt wel dat de verschillen in de race veel kleiner zullen zijn dan verwacht.

Verstappen startte de sprintrace van vanochtend vanaf de vierde plaats en het leek er op dat hij de nodige problemen had. De Nederlander kampte vlak na de start met problemen met zijn batterij, maar toen die eenmaal voorbij waren ging alles weer zoals vanouds. Verstappen haalde alles en iedereen in, en hij kwam met een flinke voorsprong als winnaar over de streep. Ook in de kwalificatie had hij weer een grote voorsprong op zijn tegenstanders.

Verstappen verwacht dat hij zijn kunststukje van de sprintrace niet kan gaan herhalen in de Grand Prix van morgen. De regerend wereldkampioen legt aan Motorsport.com uit dat het een lastige race kan gaan worden: "Iedereen leert van zo'n sprint. Ik denk dat een paar jongens aan het begin van de race ook veel te snel gingen, waardoor ze door hun banden heen gingen. Dus die zullen dat morgen natuurlijk anders gaan aanpakken. Automatisch zal het veld dan dichter bij elkaar komen te zitten. Maar ik denk dat we evengoed sterk zullen zijn."