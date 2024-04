Uitslag kwalificatie China: Verstappen schenkt Red Bull honderdste pole position

De startopstelling voor de Chinese Grand Prix van morgen is ook alweer bekend. Op het circuit van Shanghai werd zojuist de pole gepakt door niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door Sergio Perez, de top drie werd compleet gemaakt door Fernando Alonso.

Q1

Net als in de sprintrace was het droog bij de start van de kwalificatie in Shanghai. Veel coureurs kozen ervoor om direct de baan op te gaan. Max Verstappen wachtte vier minuten en hij ging net gemak door. Zijn teamgenoot Sergio Perez viel bijna af, maar dat kwam ook door een bijna crash met Alexander Albon. De stewards besloten dat echter niet te onderzoeken, Nico Hülkenberg mag zich wel melden nadat hij in de pitlane iedereen inhaalde.

Voor Lewis Hamilton waren de druiven al helemaal zuur. De Brit kende een geweldige ochtend met een tweede plaats in de sprintrace, maar nu kwam hij niet verder dan de achttiende tijd. De teleurstelling was enorm en het gezicht van Toto Wolff sprak boekdelen. Logan Sargeant sloot zijn sessie af met een knullige spin en hij viel af. Dat gold ook voor thuisrijder Guanyu Zhou, Kevin Magnussen en Yuki Tsunoda.

Q2

De start van het tweede kwalificatiegedeelte begon zeer kalm. Niemand vond het noodzakelijk om direct de baan op te racen. Toen de baan eenmaal vol stroomden met auto's barstte het spektakel los.

Carlos Sainz liet zijn team schrikken. De Spanjaard ging zeer wijd in de laatste bocht, raakte het grind, spinde en raakte de muur aan de overkant van de baan. De rode vlag werd gezwaaid, maar Sainz wist de auto aan de praat te houden. Hij stuurde de Ferrari de baan op en hij noteerde een snelle tijd die goed genoeg was voor Q3. Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Alexander Albon en Pierre Gasly vielen af.

Q3

Max Verstappen begon weer als een raket aan de derde kwalificatiesessie. De Nederlander noteerde een zeer snelle tijd aan het begin van de sessie, maar niemand kon die tijd verbeteren. Er ontstond een soort strijd voor de tweede tijd, en veel coureurs maakten een kans op die positie. Verstappen had er echter geen boodschap aan, want hij pakte de honderdste pole position uit de geschiedenis van zijn team Red Bull Racing.