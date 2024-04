Verstappen erkent dat hij niet onverslaanbaar is

Max Verstappen is momenteel enorm dominant in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan dit jaar voor de vierde keer op rij wereldkampioen worden, en hij is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Verstappen realiseert zich echter wel dat hij op een dag zal worden verslagen.

Verstappen maakte in zijn eerste jaren in de Formule 1 al veel indruk, maar sinds 2021 vecht hij echt mee om de wereldtitel. In dat jaar versloeg hij Lewis Hamilton in een titanenstrijd, en in de jaren daarop was hij oppermachtig. Verstappen verbrak veel records en veel mensen gaat er dan ook vanuit dat hij dit jaar weer wereldkampioen gaat worden. Die kans is groot, want Verstappen heeft vier van de eerste vijf races gewonnen.

Inschatten

Verstappen realiseert zich echter wel dat hij op een dag zal worden verslagen. Hij geeft in een interview tijdens een evenement van sponsor Mobil1 aan dat hij altijd in zijn spiegels zal blijven kijken: "Het is lastig om in te schatten wanneer een concurrent me kan verslaan en wie dat dan zal zijn, want in de Formule 1 hebben we gewoon heel veel fantastische coureurs en jonge talenten. Een groot deel van hen is echt wel in staat om races en kampioenschappen te winnen, maar alles moet op zijn plaats vallen om daadwerkelijk in staat te zijn om te vechten voor de titel."

Norris & Leclerc

Verstappen is van mening dat een snelle auto vooral de doorslag kan geven in de titelstrijd. Hij weet niet welke coureurs hem in de toekomst kunnen gaan uitdagen. Hij wordt gevraagd of Lando Norris en Charles Leclerc dat zouden kunnen doen, en daar reageert hij positief op: "Ze zijn allebei echt fantastisch, dus als je ze dezelfde auto geeft kunnen ze allebei een kampioenschap winnen. Die goede auto speelt echter een ontzettend grote rol om dat te bereiken."