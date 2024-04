Horner noemt Sainz-uitspraken Marko pure speculatie

Het is nog altijd niet helemaal duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot wordt van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Sergio Perez beschikt over een aflopend contract en volgens Helmut Marko zijn er ook gesprekken gevoerd met Carlos Sainz. Dat laatste wil Christian Horner niet bevestigen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakte er eerder deze week geen geheim van: Red Bull heeft ook gesproken met Carlos Sainz. De Spanjaard vertrekt eind dit jaar bij Ferrari en hij is op zoek naar een nieuw stoeltje. Marko schatte de kansen van Red Bull niet zo hoog in, want volgens hem heeft Sainz ook een aanbod ontvangen van Audi. De Duitse autofabrikant neemt in 2026 het team van Sauber over, en volgens Marko hebben ze Sainz een aanbod gedaan waar Red Bull niet aan kan tippen.

Red Bull-teambaas Christian Horner wil hier dan ook niets over zeggen in China. Tijdens de persconferentie voor teambazen werd hij geconfronteerd met de woorden van Marko: "Het is pure speculatie. We hebben geen idee of, en zo ja, wat Audi Carlos heeft geboden. Maar hij is zeker een belangrijke speler op de rijdersmarkt en het is alleen maar logisch dat hij volop in de belangstelling staat. Audi zou ook dom zijn als ze een coureur van zijn kaliber niet in overweging nemen, dat geldt ook voor de andere teams die een zitje vrij hebben. Het zou ongepast zijn om naar buiten te brengen welke aanbiedingen er worden gedaan. Wat andere teams bieden is bovendien informatie die wij niet ontvangen."