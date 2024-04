Perez niet helemaal tevreden: "Had liever een 1-2tje"

Sergio Perez kwam vandaag als derde over de streep in Shanghai. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kon zijn teamgenoot Max Verstappen niet uitdagen en hij moest zelfs vechten voor zijn derde plaats. Na afloop wees hij naar zijn strategie.

Perez hoopte ook dit weekend weer te kunnen strijden met Verstappen. In de race werd al snel duidelijk dat dit niet mogelijk was. Hij verloor zijn positie bij de start aan Fernando Alonso en na de pitstops en de Safety Cars vond hij zichzelf terug op de vierde plaats. Perez wist de Ferrari van Charles Leclerc nog in te halen, maar daarna kon hij niet meer in de buurt komen van Lando Norris.

Na afloop was Perez redelijk tevreden. Hij stond weer op het podium, maar hij had natuurlijk op meer gehoopt. In gesprek met interviewer van dienst Nico Rosberg wees hij naar de strategie: "Ja dat speelde zeker mee, we hadden pech met de Safety Cars en we verloren twee plekken. We reden de meeste van de vroege rondjes op de harde banden en we moesten daarmee het gevecht aan gaan, de banden slijten dan heel erg snel, maar gelukkig staan we op het podium. Het zou fijner zijn geweest als we een 1-2tje hadden gepakt."