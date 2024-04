'Newey mogelijk pas in 2027 beschikbaar voor andere teams'

Gisteravond barstte er wederom een bommetje bij het team van Red Bull Racing. Het lijkt er namelijk sterk op dat topontwerper Adrian Newey het team wil gaan verlaten. Nu lijkt het er echter op dat hij mogelijk pas in 2027 aan de slag kan gaan bij een nieuwe werkgever.

Newey is een van de sleutelspelers bij het succes van Red Bull Racing. De Britse ontwerper stond aan de wieg van alle kampioenswagens van Red Bull en hij wordt gezien als één van de besten in zijn werkgebied. Donderdag werd echter duidelijk dat hij mogelijk gaat vertrekken bij Red Bull. Meerdere media melden dat de onrust binnen Red Bull en de zaak rondom teambaas Christian Horner ervoor hebben gezorgd dat Newey wil vertrekken.

Volgens Motorsport.com is de zaak zeer complex. Het medium meldt namelijk dat er geen formele communicatie is geweest met het management van het team of het moederbedrijf. Motorsport.com meldt dat er wordt gesuggereerd dat er nog geen officieel ontslag is ingediend. Newey beschikt over een contract tot en met 2025, maar hij werd ook in verband gebracht met een transfer. Volgens Motorsport.com staan er clausules in Newey's contract waardoor hij na 2025 nog zeker twaalf maanden moet wachten voordat hij bij een nieuw team kan gaan werken. In dat geval is hij dus pas in 2027 beschikbaar.