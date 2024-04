Verstappen kan grote Hamilton-statistiek verbreken

Max Verstappen is goed aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wist vier van de eerste vijf races te winnen en in totaal heeft hij nu 58 Grands Prix gewonnen. Als Verstappen wint in Miami, passeert hij Lewis Hamilton in een opvallend klassement.

Verstappen is al geruime tijd dominant in de Formule 1. De Red Bull-coureur kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden, en veel mensen verwachten dan ook dat dit gaat gebeuren. Verstappen heeft in de afgelopen jaren slechts een handjevol races niet gewonnen, en dat zorgt ervoor dat hij stijgt in de lijstjes van de coureurs met de meeste zeges. Procentueel gezien kan hij nu Lewis Hamilton gaan inhalen.

Hamilton heeft in zijn loopbaan tot nu toe 103 Grands Prix gewonnen, en dat betekent dat hij 30,56 procent van de Grands Prix waaraan hij deelnam heeft gewonnen. Verstappen heeft nu 58 Grands Prix gewonnen, en dat zorgt ervoor dat hij op een winstpercentage van 30,53 procent staat. Als Verstappen over anderhalve week weet te winnen in Miami, dan passeert hij Hamilton in dit lijstje. Verstappen heeft het record dan nog niet in handen, want Juan Manuel Fangio wist in zijn loopbaan 47,06 procent van al zijn Grands Prix te winnen.