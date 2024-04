Verstappen haalt schouders op over unieke uitverkiezing

Max Verstappen werd vorige week verkozen door TIME Magazine geplaatst in de top 100 invloedrijkste mensen ter wereld. Het is een unieke uitverkiezing voor de Nederlandse wereldkampioen, maar hij maakt zich er zelf niet zo druk om. Verstappen stelt dat hij gewoon wil racen.

Verstappen maakte in de afgelopen jaren veel indruk in de Formule 1. Hij werd in de afgelopen drie seizoenen wereldkampioen en hij is ook dit jaar zeer goed aan het seizoen begonnen. Hij maakt niet alleen indruk op de mensen binnen de autosport, ook daar buiten is men enorm lovend over Verstappen. In het toonaangevende Amerikaanse magazine TIME plaatste Verstappen al eerder op de cover en ze hebben hem nu ook een plekje gegeven in de lijst van de 100 mensen met de meeste invloed ter wereld.

In China werd Verstappen hiermee geconfronteerd in een interview met Viaplay. Verstappen haalt zijn schouders op en hij stelt dat hij het daar niet voor doet. Hij is hier om te racen, en dat legt hij uit: "Eigenlijk wil ik gewoon mijn ding doen en meer tijd doorbrengen met mijn vrienden en familie. Natuurlijk is het mooi, maar aan de andere kant koop je er toch niks voor. Het verandert mijn leven niet, het maakt me niet een beter mens, het maakt me niet trotser op wat ik heb bereikt of wat ik wil bereiken. Andere mensen hebben dat misschien als doel, maar voor mij gaat het er niet om hoe invloedrijk je bent. Ik ben gewoon lekker mezelf, ik doe mijn ding en ik vind racen gewoon heel leuk."