Rosberg vindt Verstappen één van de beste coureurs ooit

Max Verstappen is op een ijzersterke manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij wist vier van de eerste vijf Grands Prix te winnen en hij heeft weer een grote voorsprong in het wereldkampioenschap. Volgens Nico Rosberg behoort Verstappen tot de vijf beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1.

Verstappen schreef afgelopen weekend met overmacht de Chinese Grand Prix op zijn naam. Hij maakte geen fout en hij kwam met een enorme voorsprong als winnaar over de streep. Op zaterdagochtend had hij precies hetzelfde gedaan in de sprintrace, ook daar maakte hij veel indruk. Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden, en veel mensen verwachten ook dat dit gaat gebeuren.

Oud-coureur en enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg is enorm onder de indruk van Verstappen. De Duitser laat aan zijn landgenoten van Sky Deutschland weten hoe hij over Verstappen denkt: "Max rijdt zover voor de rest, dat hij niet alles wat hij kan hoeft te laten zien. Als hij vol gas moet gaan, dan zit er waarschijnlijk nog meer in. Het is echt extreem wat hij laat zien. Hij hoort zeker bij de best vijf coureurs ooit. Je hebt Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Ayrton Senna, Lewis Hamilton en Max Verstappen."