Perez kroop door het oog van de naald: "Rommelige start"

Sergio Perez bezorgde zijn team een 1-2tje in de Chinese kwalificatie van vandaag. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur presteerde niet zo goed als zijn teamgenoot Max Verstappen, maar de tweede plaats stelde hem vanzelfsprekend wel tevreden. Hij was na afloop dan ook redelijk blij.

Perez kende een lastige start van de kwalificatie. Hij werd gehinderd door Alexander Albon en hij viel zelfs bijna af in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Hij wist zich te verbeteren, maar dat was niet genoeg voor de pole position. Hij won de strijd om de tweede tijd, maar Max Verstappen was simpelweg onverslaanbaar. De Mexicaan zag dat Verstappen de honderdste pole pakte uit de geschiedenis van Red Bull.

Na afloop van de kwalificatie was Perez dan ook tevreden met zijn resultaat. De Mexicaan meldde zich als tweede bij interviewer van dienst Ho-Pin Tung: "Het was heel erg intens. Ik vloog er bijna uit in Q1. Ik had verkeer met één van de Williamsen, ik moest mijn rondje afbreken en op hete, oude banden werd ik vijftiende. Het was een heel rommelige start van de kwalificatie. Q2 was wat makkelijker. Ik kreeg de balans beter onder de knie en ik wist wat progressie te boeken. Jammer genoeg was dat niet genoeg om Max te verslaan, maar over het algemeen is het een geweldig teamresultaat aangezien de baan veel is veranderd."