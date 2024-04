Verstappen lacht: "Ik wenste ze veel succes!"

Max Verstappen kende vandaag geen enkele moeite in de sprintrace. Hij moest eventjes op stoom komen, maar daarna haalde hij zijn concurrenten in en wist hij de sprint met veel gemak te winnen. Na afloop stelt Verstappen dat hij de rest eventjes liet uitrazen.

Verstappen begon de sprintrace op de vierde plaats, maar al snel vond hij zichzelf terug aan de leiding. Lando Norris verdween bij de start nadat hij te wijd was gegaan in de eerste bocht, Fernando Alonso was een vrij makkelijke prooi en Lewis Hamilton maakte het Verstappen ook niet bepaald lastig. De Nederlander had in het begin nog een probleempje met zijn batterij, maar dat hoorde al snel tot het verleden.

Batterij

Verstappen was na afloop zeer tevreden met het resultaat. De Nederlander kan weer lachen en dat deed hij dan ook. Hij sprak zich met een grote grijns uit bij Viaplay: "De meeste coureurs om me heen hadden nieuwe banden, dus die piekten iets meer. Ze hadden wat meer grip in de eerste ronden. Daarnaast liep mijn batterij helemaal leeg, dus moest ik wat dingen aanpassen op het stuur. Het duurt dan twee tot drie ronden voordat je weer een beetje een goed batterijpercentage opbouwt, en daarna liep alles gewoon goed."

Veel succes

Verstappen leek er in de eerste paar rondjes niet aan te pas te komen, maar daar was niets van waar. Verstappen legde de situatie uit: "De balans in de auto is redelijk goed. Voor mijn gevoel pushte iedereen al heel hard vanaf de eerste ronde. Ik dacht bij mezelf, als ze dat achttien rondjes weten vol te houden, dan wens ik ze veel succes. Het bleek al na vijf of zes rondjes dat het niet het geval was."