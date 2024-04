Uitslag Sprint Kwalificatie China: Norris grijpt sprintpole in bizarre sessie, Verstappen vierde

De eerste Sprint Kwalificatie van het jaar is een feit. In de sessie werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris, hij start de sprint morgen vanaf de eerste plaats. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door Lewis Hamilton. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Fernando Alonso.

SQ1

Met donkere wolken in de lucht ging de sessie van start. Bij de start van de sessie was het nog droog, maar Oscar Piastri en George Russell lieten weten dat ze druppels voelden. Echte regen bleef uit, dus dat betekende dat de coureurs hard konden pushen. Dat werd dan ook gedaan, maar niemand schoot van de baan.

Max Verstappen opende snel, maar zijn team werd al snel verbroken door zijn teamgenoot Sergio Perez. Russell ging op zijn beurt weer niet als de brandweer, want pas in de laatste seconden wist hij de eliminatiezone te ontvluchten. De echte brandweer moest daarna aan de bak, want het gras was wéér in de hens gevlogen. Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alexander Albon, Yuki Tsunoda en Logan Sargeant vielen af.

SQ2

De bermbrand zorgde ervoor dat de start van het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie werd uitgesteld. Dit kwam niet goed uit, want de regen hing in de lucht. Ver voordat het licht op groen zou springen, stonden er al auto's in de pitlane te wachten. Het werd belangrijk om direct een snelle ronde te noteren, maar dat lukte George Russell niet. De Mercedes-coureur moest een tweede poging wagen, maar de hemel had zijn poorten geopend. Op een natte baan kon Russell niets uitrichten en hij droop teleurgesteld af. Thuisrijder Guanyu Zhou bepaalde SQ3 en dat zorgde voor gejuich op de tribunes. Russell, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo en Lance Stroll vielen af.

SQ3

Het was inmiddels hard aan het regenen, en dat betekende dat iedereen de baan op wilde gaan. Er ontstond weer een file, maar dit keer was het anders. Iedereen wist namelijk dat er kansen lagen op de snelste tijd. De baan was veranderd in een soort glijbaan, want iedereen glibberde alle kanten op. Charles Leclerc spinde tegen de muur, maar hij kon zijn weg vervolgen. Zelfs Max Verstappen had het zwaar, want hij gleed door het grind in de laatste bocht. Lewis Hamilton leek de pole te pakken, maar Lando Norris kreeg zijn tijd terug. Dit resulteerde in een bijzondere sprintpole.