Marko snapt niet waar problemen bij Verstappen vandaan komen

Het team van Red Bull Racing kende vandaag een redelijk tegenvallende sprintkwalificatie in China. Max Verstappen werd vierde, terwijl Sergio Perez genoegen moest nemen met de zesde tijd. Volgens Helmut Marko had Verstappen last van een onverklaarbaar probleem waar Perez geen last van had.

Verstappen leek weer zeer snel te zijn, maar in de regen in SQ3 worstelde hij overduidelijk met zijn auto. Verstappen moest de RB20 onder controle houden met alles wat hij in zich had. Hij schoot zelfs eventjes van de baan in de laatste bocht, maar hij wist toch nog de vierde tijd te noteren. De zesde tijd van Perez was teleurstellend, maar ook de Mexicaan worstelde met de uitdagende en kletsnatte omstandigheden.

Onverklaarbaar

Red Bull-adviseur Helmut Marko wist na afloop niet helemaal wat er mis was gegaan. De Oostenrijker legde aan zijn landgenoten van Servus TV uit wat Red Bull wel had uitgevonden: "Beide auto's waren qua bandenspanning identiek aan elkaar, maar toch steeg bij Perez met de seconde de bandentemperatuur. Hij was ook competitief en hij had zonder zijn uitglijder ook vooraan kunnen starten. Max daarentegen kreeg geen moment temperatuur in zijn banden. Waarom? Dat weten we niet. Dat is onverklaarbaar."

Zaterdag

Marko weet dat het er morgen pas echt om gaat spannen in de sprintrace en de kwalificatie. Hij maakt zich dan ook geen zorgen over de zaterdag: "Na de droge eerste vrije training, waarin we toch ver aan de voorkant van het veld zaten, hebben we in de auto van Max een fout gevonden. We hebben daarnaast ook een aantal kleine dingen aangepast en het leek er op dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen."