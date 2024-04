Verstappen jubelt: "Alsof de auto op rails stond"

Max Verstappen ging er ook in China weer met de zege vandoor. De Nederlandse regerend wereldkampioen was oppermachtig en hij kwam weer met een grote voorsprong over de streep. Verstappen was enorm blij met zijn race en ook zijn sterke raceweekend.

Verstappen begon op een redelijk tegenvallende manier aan het raceweekend in China. In de sprintrace liet Verstappen al zien wat hij in zijn mars heeft en ook nu was hij weer oppermachtig. Verstappen kwam goed weg bij de start, sloeg een gat en nam na de pitstops de koppositie weer over. Lando Norris kon niet in de buurt komen van Verstappen, en dat was voor niemand een verrassing. Verstappen is een klasse apart.

Na afloop van de race zwaaide Verstappen naar de overvolle hoofdtribune en meldde hij zich in het parc fermé. Tegenover interviewer van dienst Nico Rosberg sprak hij zich uit: "Het voelde geweldig. Het hele weekend waren we echt enorm snel en het was echt heerlijk om de auto te besturen. Ik denk dat we de herstarts goed wisten te overleven en het voelde alsof de auto op rails stond. Ik kon doen wat ik wilde met de wagen en dat is geweldig. Dit soort weekenden zijn echt geweldig en om te bereiken wat wij hier hebben bereikt, is echt geweldig."