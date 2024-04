Driftende Verstappen trapte lol: "Mag als je zover voor ligt"

Max Verstappen won vandaag alweer zijn vierde race van het seizoen. In China kwam zijn zege op geen enkel moment in gevaar en daar was hij heel erg blij mee. Hij sloot de race af met een ouderwetse drift, volgens Verstappen mag dit ook wel een keertje.

Verstappens zege kwam niet in gevaar op het circuit van Shanghai. De Nederlander startte de race op de pole position en bij de start sloeg hij direct een groot gat. Verstappen hield zijn hoofd koel tijdens de pitstops en bij de herstarts, en niemand kwam in zijn buurt. In de slotfase vreesde hij nog eventjes voor een lekke band nadat hij wat debri zag liggen, maar alles was nog in orde. Toen hij over de lijn kwam deed hij ook nog eens een drift met zijn RB20.

Driften

Verstappen kon daar wel om lachen. Volgens de regerend wereldkampioen mag hij ook wel eventjes driften als hij zo'n grote voorsprong heeft. Bij Viaplay legt hij dat lachend uit: "Ik zei tegen GP dat hij even op de onboard moest kijken! Een Formule 1-auto is natuurlijk niet gemaakt om mee te driften. Als het een rallywagen was geweest, kon je hem helemaal dwars gooien, maar in deze auto is dat wat lastiger. We lagen natuurlijk heel ver voor, dus dan mag je wel een beetje lol hebben."

Aanpassingen

Verstappen genoot van zijn race. In het parc fermé liet hij al weten dat het voelde alsof zijn RB20 op rails lag, en ook bij Viaplay bevestigde hij dat de wagen ontzettend goed aanvoelde: "De aanpassingen die we na de sprintrace hadden doorgevoerd maakte het nog wat makkelijker om met de auto te rijden, vooral met de exits van de bochten. Je kunt dan ook wat beter op de banden letten."