Vertrekt Newey naar Ferrari? "Onwaarschijnlijk"

Het team van Red Bull Racing blijft het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Deze week meldden meerdere media dat Adrian Newey na dit seizoen gaat vertrekken bij Red Bull. Oud-coureur Ivan Capelli denkt in ieder geval niet dat Newey vertrekt naar Ferrari.

Newey speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Red Bull Racing. Hij is al jarenlang betrokken bij het team en hij is verantwoordelijk voor alle kampioensbolides van het team. De topontwerper lijkt nu te gaan vertrekken bij het team, maar het is onduidelijk waar zijn toekomst precies ligt. Wel werd hij in de afgelopen maanden in verband gebracht met onder meer de teams van Aston Martin en Ferrari.

De Italiaanse oud-coureur Ivan Capelli denkt niet dat Newey de overstap maakt naar Maranello. Capelli werkte in de jaren '80 samen met Newey bij Leyton House, en hij laat aan La Gazzetta dello Sport weten waarom hij denkt dat Newey niet naar Ferrari gaat: "Om eerlijk te zijn, voor zover ik zijn denkwijze kan beoordelen, denk ik dat het onwaarschijnlijk is dat hij naar Italië komt. Tenzij er een financieel voorstel ligt waar niemand aan kan tippen. En dan zal hij vast een paar trouwe medewerkers willen meenemen. Dan zou er een revolutie kunnen komen, die misschien niet meteen een resultaat oplevert."