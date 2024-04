McLaren bewondert Red Bull: "Petje af"

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing zijn momenteel oppermachtig in de Formule 1. Red Bull is veel sneller dan hun concurrenten, maar dat zorgt niet alleen voor ergernis. McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat hij enorm veel bewondering heeft voor de prestaties van Red Bull.

Verstappen wist vier van de eerste vijf races van het huidige seizoen te winnen. Afgelopen weekend in China reed hij met twee vingers in zijn neus weg bij zijn concurrenten. McLaren-coureur Lando Norris kwam in Shanghai als tweede over de streep, maar zijn achterstand op Verstappen was enorm groot. Toch heerst er optimisme bij McLaren, want men denkt dat ze op termijn kunnen gaan vechten met Red Bull.

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft enorm veel respect voor de prestaties van Red Bull Racing. Stella laat aan Motorsport.com weten dat hij er nog nooit aan heeft gedacht hoe de Formule 1 eruit zou zien zonder Verstappen: "Daar focus ik me niet op. Ik concentreer me op de vraag hoe we het gat naar Max kunnen dichten. Ik heb veel bewondering voor wat Red Bull allemaal bereikt. Het is niet makkelijk om zo constant te zijn. Er zijn veel manieren waarop het fout kan gaan. Zelfs al laten ze het makkelijk lijken, petje af voor wat Max en Red Bull bereiken op technisch, operationeel en sportief vlak."