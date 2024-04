Marko hield zijn hart vast: "Gelukkig kwam het goed"

Het team van Red Bull Racing kende een zeer sterke Chinese Grand Prix. Max Verstappen reed een extreem sterke race en hij kwam als winnaar over de streep, terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez derde werd. Helmut Marko maakte zich na afloop wel een beetje zorgen.

Verstappen won vandaag zijn vierde Grand Prix van het seizoen. De Nederlandse drievoudig wereldkampioen zag zijn zege op geen enkel moment in gevaar komen en hij ontving weer veel complimenten. Hij bezorgde Red Bull een zo goed als zorgeloze middag, al reed hij in de slotfase nog wel over een stukje voorvleugel heen van Guanyu Zhou. De Chinese Sauber-coureur was dat onderdeel een paar minuten eerder verloren.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was enorm trots op het resultaat van zijn team. De Oostenrijker maakte zich wel een beetje zorgen, zo laat hij weten aan de Duitse tak van Sky Sports: "Het was een zeer turbulente race en de Safety Car-fases zorgden ervoor dat het resultaat door elkaar werd gehusseld. We wankelden twee rondjes voor het einde een beetje toen Max over een stukje carbon reed. Gelukkig kwam het allemaal goed en was het weer een overtuigende zege van Max. De teamprestatie was ook goed en ik denk dat Perez pech had met de timing van de eerste Safety Car. Tweestoppers, driestoppers, éénstoppers, het kon allemaal. We zaten aan de veilige kant met Max."