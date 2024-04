Verstappen presenteert speciale helm voor Amerikaanse Grands Prix

Max Verstappen heeft een nieuw helmdesign gepresenteerd voor de aankomende Grand Prix van Miami. Het gaat alleen niet om een eenmalig helmdesign, want Verstappen zal in alle drie de Grands Prix die worden verreden op Amerikaanse bodem met deze helm gaan rijden.

De helm van Verstappen is blauw van kleur en er zijn allerlei verwijzingen naar de Verenigde Staten zichtbaar op het design. Onder meer de Amerikaanse vlag zal te zien zijn om de helm. Verstappen heeft in de afgelopen jaren gewonnen op alle drie de circuits in de Verenigde Staten. Hij zal dan ook in Miami, Austin en Las Vegas gaan rijden met de helm. De race rondom het Hard Rock Stadium in Miami staat over anderhalve week op het programma.

Something special for the USA 馃嚭馃嚫 this season. Really looking forward to driving with this helmet at all the US Grands Prix 鉁岋笍



