Marko trots: "Dat maakt Max gewoon onverslaanbaar"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend weer veel indruk in China. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de race met veel gemak en in de sprintrace had hij ook veel indruk gemaakt. Helmut Marko stelt dat Verstappen op dit moment onverslaanbaar is.

Verstappen is hard op weg naar zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur won vier van de eerste vijf races van het seizoen en hij verkeert in topvorm. De onrust binnen het team van Red Bull zorgde voor ruis, maar ook dat is langzamerhand naar de achtergrond verdwenen. Ze zijn bij de Oostenrijkse renstal enorm blij met Verstappen en de liefde lijkt weer wederzijds te zijn.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is enorm te spreken over Verstappen. De Oostenrijker ziet dat Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase beter samenwerken dan ooit. In zijn column voor Speedweek legt Marko uit wat Verstappen op dit moment zo goed maakt: "Max is niet langer ongeduldig. Hij is kalm en hij concentreert zich op twee doelen: de auto indien mogelijk op pole position zetten en zich focussen op de race. Deze combinatie, dit overzicht, gekoppeld aan een uitstekend bandenmanagement, maakt hem op dit moment gewoon echt onverslaanbaar in de Formule 1."