Marko zag Red Bull schitteren: "Ongelooflijke harmonie"

Het team van Red Bull Racing kende een geweldige zaterdag in Shanghai. De Oostenrijkse renstal won in de ochtend de sprintrace met Max Verstappen en in de middag schonk diezelfde Verstappen het team de honderdste pole position uit de geschiedenis. Helmut Marko was enorm trots op het resultaat.

Op de vrijdag leek het er nog op dat Red Bull misschien wel te verslaan was. De Oostenrijkse renstal zag dat de vierde plaats van Max Verstappen in de Sprint Kwalificatie het beste resultaat was. Daar was men natuurlijk niet tevreden mee, maar de geweldige sprintrace maakte op zaterdagochtend al veel goed. De pole position van Verstappen was vervolgens historisch, want het was de honderdste uit de geschiedenis van Red Bull.

Race

Dit zorgde voor tevredenheid bij Red Bull. Teamadviseur Helmut Marko was na afloop ongelooflijk trots en hij meldde zich voor de camera van de Duitse tak van Sky Sports: "We zijn zelfs in de kwalificatie enorm snel. Het is een compromis, dus ik verwacht dat we in de race ook sterk zullen zijn. We hadden wat problemen in de vrije training, maar vanaf dat moment ging het constant de goede kant op. Het ging om kleine veranderingen, maar ze waren effectief en resulteerden in een voorsprong van drie tienden. Dat is veel voor dit circuit, dus dat betekent dat we het goed hebben gedaan."

Harmonie

Red Bull heeft een aantal veranderingen doorgevoerd en dat had volgens Marko dus een positief effect op de performance. Hij legt het uit: "Het gaat altijd om de balans, de mechanische grip en de aerodynamica. Dat doe je stap voor stap en in de Sprint Kwalificatie, Q1 én Q2 hebben we een hoop veranderd. Godzijdank was het droog, want in natte omstandigheden hadden we het niet voor elkaar. Er was een ongelooflijke harmonie tussen Max en zijn engineer, waardoor de veranderingen ook echt tijdwinst opleverden."