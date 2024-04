Horner geniet van Verstappen: "Dit duurt niet eeuwig"

Max Verstappen maakt momenteel weer veel indruk in de Formule 1. De Nederlander wist dit seizoen vier van de eerste vijf races te winnen, en hij kan dit jaar zijn vierde wereldtitel op rij pakken. Christian Horner is trots op Verstappen, maar hij waarschuwt ook dat dit succes niet voor eeuwig zal blijven duren.

Verstappen heeft in de afgelopen maanden veel records verbroken in de Formule 1. Vorig jaar werd hij met overmacht wereldkampioen en wist hij slechts drie Grands Prix niet te winnen. Dit jaar won hij vooralsnog alleen niet in Australië, omdat hij daar uitviel met remproblemen. Het is dan ook de verwachting dat Verstappen dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen wordt.

Metronoom

Red Bull-teambaas Christian Horner is enorm trots op de prestaties van zijn stercoureur. Horner deelt in China complimenten uit in gesprek met Motorsport.com: "Hij blijft gewoon rijden als een metronoom. Hij gaat gewoon door met de snelheid die hij vorig jaar al heeft laten zien. Sinds de laatste Grand Prix van China in 2019 heeft hij de helft van alle races gewonnen. Hij heeft 21 van de laatste 23 races gewonnen. Hij verkeert in een fantastische vorm. Hij is één met de auto, één met het team. Hij geniet van het racen."

Waarderen

Horner realiseert zich echter wel dat de overheersing van Verstappen op een dag ten einde zal komen. De Brit wil daarom niets voor lief nemen: "Je moet het succes waarderen. Max is een uitzonderlijk talent. Het is een gouden tijd voor hem, maar zoals bij alle coureurs duurt dat niet eeuwig. Het gaat om het genieten van het moment, in het moment leven. Er zijn geen garanties dat we hem de komende vijf jaar elke keer een auto als deze kunnen geven. Je moet dus doen wat je kunt, zolang het nog kan."