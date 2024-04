Verstappen zet bijzondere polereeks voort

Max Verstappen kende vandaag een succesvolle dag op het circuit van Shanghai. De Nederlander won in de ochtend de sprintrace en in de middag pakte hij ook nog doodleuk de pole position. Voor het eerst sinds 1999 weet een coureur in de eerste vijf raceweekenden de pole position te pakken.

Verstappen reed in China een geweldige kwalificatie waarin hij vrijwel geen fout maakte. Hij was uiteindelijk 0,322 seconden sneller dan nummer twee Sergio Perez. Net als in Bahrein, Saoedi-Arabië, Australië en Japan pakte Verstappen de pole position. Het is zijn vijfde pole op rij en dat is een heel bijzondere prestatie. Mika Häkkinen was in 1999 de laatste coureur die dat voor elkaar kreeg.

Verstappen staat nu op gelijke hoogte met Häkkinen en Ayrton Senna. Beide coureurs wisten ook de pole position te pakken in de eerste vijf raceweekenden van het seizoen. Senna zette deze prestatie neer in 1989, terwijl hij een jaar eerder de pole pakte in de eerste zes kwalificaties van het jaar. Nigel Mansell wist in 1992 dezelfde prestatie neer te zetten. Als Verstappen het record wil evenaren, moet hij ook in de komende twee raceweekenden de pole pakken. Alain Prost pakte in 1993 namelijk de pole in de eerste zeven raceweekenden.