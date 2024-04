Marko toont weer interesse in Norris

Het is geen geheim dat Helmut Marko een fan is van de stuurmanskunsten van Lando Norris. De Britse McLaren-coureur pakte afgelopen weekend in China zijn tweede podium van het seizoen, en hij reed weer een sterke race. Volgens Marko is Norris nog altijd in beeld bij Red Bull.

Red Bull-adviseur Helmut Marko toonde vorig jaar al meerdere keren interesse in de diensten van Norris. De Brit beschikt echter over een langlopend contract bij McLaren, dus de kans is klein dat hij daar gaat vertrekken. Red Bull heeft nog wel een plekje vrij voor 2025, aangezien Sergio Perez beschikt over een aflopend contract. Marko ziet het in ieder geval wel zitten als Norris op een dag de teamgenoot van Max Verstappen wordt.

In China laat Marko weten hoe hij denkt over de prestaties van Norris. De Oostenrijkse teamadviseur laat daar aan Servus TV weten dat hij zelfs al een paar gesprekjes heeft gevoerd met de familie van Norris: "Hij is jong en hij zit zeker in onze focus. Zijn vader grapt altijd dat Lando pas zijn eerste Grand Prix-overwinning kan pakken als Max Verstappen met pensioen gaat. Ik heb tegen hem gezegd dat Lando naar ons toe moet komen, want dan zal het zeker weten sneller gaan!"