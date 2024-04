"Horner geeft Lawson nog geen garanties".

Red Bull speelt momenteel zowel op als naast de baan een hoofdrol in de Formule 1. Op de baan zijn ze dominant met Max Verstappen, maar daarnaast spelen ze ook een belangrijke rol op de rijdersmarkt. Christian Horner wijst naar VCARB en stelt dat er nog geen keuze is gemaakt over de toekomst van Liam Lawson.

Red Bull heeft voor 2025 nog drie vrije plekjes. Sergio Perez beschikt over een aflopend contract bij Red Bull Racing en het is nog onduidelijk wie volgend jaar de bolides van zusterteam Visa Cash App RB besturen. Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda hebben allebei nog geen zekerheid over hun toekomst bij het team, terwijl reservecoureur Liam Lawson achter de schermen ook klaarstaat.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft in het recente verleden al eens aangegeven dat Lawson garantie heeft gekregen voor een zitje voor 2025. Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt nu iets anders te beweren, hij wordt geciteerd door RaceFans: "We hebben natuurlijk in de coulissen met Liam Lawson een coureur klaarstaan met veel talent, hij staat natuurlijk te trappelen om zijn kans te grijpen. Maar er is niets voorafgaand vastgelegd of afgesproken voor wanneer dat gaat gebeuren. Onze prioriteit ligt nu natuurlijk bij de coureurs in de racezitjes en we zullen wel zien hoe dat gaat uitpakken."