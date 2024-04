Verstappen loopt prestigieuze Laureus Award mis

Max Verstappen was vorig jaar oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won negentien Grands Prix en hij werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen. Hij was genomineerd voor een prestigieuze Laureus Award, maar deze heeft hij niet gewonnen.

Gisteravond werden de Laureus Awards uitgereikt in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ondanks zijn overmacht in de Formule 1, viel Verstappen niet in de prijzen. De prijs voor de sportman van het jaar ging namelijk naar de Servische tennisser Novak Djokovic. Verstappen was niet de enige grote naam die werd verslagen door de Serviër, ook voetballers Lionel Messi en Erling Haaland, en atleten Mondo Duplantis en Noah Lyles waren genomineerd.