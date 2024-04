Uitslag Grand Prix van China: Solide Verstappen heeft concurrentie geen kans en grijpt zege

De Chinese Grand Prix is weer een feit. Op het Shanghai International Circuit ging de zege zojuist naar niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem kwam Lando Norris als tweede over de lijn op de Chinese baan. Het podium werd compleet gemaakt door Sergio Perez.

Max Verstappen kende een geweldige start op het circuit van Shanghai. Hij reed met gemak weg bij zijn concurrenten en hij zag in zijn spiegels hoe zijn teamgenoot Sergio Perez werd ingehaald. Fernando Alonso kwam namelijk goed weg waardoor hij in de eerste bochtencombinatie de Mexicaan kon inhalen.

Alonso kwam er echter al snel achter dat zijn banden zijn gepush niet aankonden. In de vijfde ronde werd Alonso ingehaald door Perez en daarna ging ook Lando Norris erlangs. In het achterveld vocht Lewis Hamilton zich naar voren, terwijl ook hij moeite had met zijn banden.

Alonso was de eerste van de koplopers die naar binnen dook voor een vers setje banden. Ook Max Verstappen maakte enigszins vroeg een stop, waardoor hij de leiding verloor aan Lando Norris. De Brit koos ervoor lang door te rijden. Dat plannetje pakte goed uit, want halverwege de race viel Valtteri Bottas stil met motorproblemen. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, en Norris dook naar binnen. Ook Charles Leclerc profiteerde daarvan.

Safety Cars

De Sauber van Bottas stond vast in de versnelling. De marshalls konden de gifgroene bolide niet zomaar wegkrijgen, dus koos de wedstrijdleiding voor een volledige Safety Car. Bij Red Bull koos men direct voor actie. Verstappen en Perez werden opnieuw naar binnen geroepen en bij Aston Martin kozen ze voor een dappere strategie. Ze gaven Alonso namelijk een setje verse softs.

Verstappen behield de leiding bij de herstart, maar al snel kreeg hij weer gezelschap van de grote rode Safety Car. Door een remfoutje van Fernando Alonso knalde Lance Stroll vol op de wagen van Daniel Ricciardo en even verderop reed Kevin Magnussen de VCARB van Yuki Tsunoda uit de race. Dit zorgde ervoor dat er direct weer een Safety Car de baan op kwam.

Straffen

Het incident zorgde er uiteindelijk voor dat Ricciardo zijn wagen in de pits moest parkeren en dat Lance Stroll en Kevin Magnussen een tijdstraf van tien seconden kregen. Dit gold ook voor Logan Sargeant, omdat hij had ingehaald tijdens de Safety Car-situatie.

Ook bij de tweede herstart vertrok Verstappen weer als een raket. Zijn concurrenten zagen hem aan de horizon verdwijnen. Sergio Perez moest nog wel even vechten, want hij haalde Charles Leclerc in voor het podium. Lando Norris was te ver weg, waardoor de Brit een 1-2tje van Red Bull wis te voorkomen. Norris reed een geweldige race en daarmee beloonde hij zichzelf na een weekend waarin hij weer eens liet zien wat hij in zijn mars heeft.