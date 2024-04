Marko doet Perez-onthulling: "Hij wilde een driejarige deal"

Het is geen geheim dat Sergio Perez graag zijn contract bij Red Bull Racing wil verlengen. De Mexicaan heeft zijn wensen kenbaar gemaakt in de media, maar Red Bull heeft nog niets bekend gemaakt. Helmut Marko meldt dat een mogelijk nieuw contract niets te maken zal hebben met de nieuwe regels van 2026.

Perez beschikt over een aflopend contract bij het team van Red Bull. Dit betekent dat hij goed moet presteren om in aanmerking te komen voor een nieuwe deal. Er liggen meerdere kapers op de kust, maar vooralsnog presteert Perez naar wens. De Mexicaan sprak dan ook zijn wensen hardop uit. Hij wil graag een nieuwe tweejarige deal hebben, zodat het team dan continuïteit kan hebben op het rijdersvlak en omdat dit goed zou zijn met het oog op de nieuwe regels van 2026.

Het team er niet op dat Red Bull wil meegaan met de wens van Perez. Teamadviseur Helmut Marko laat aan Motorsport.com weten hoe de onderhandelingen er op dit momenten uitzien: "We bevinden ons nog niet in de positie om alles af te ronden. Maar het heeft in ieder geval niets te maken met de nieuwe reglementen. Hij weet dat hij moet presteren. Eerst wilde hij een contract voor drie jaar, maar we zullen een oplossing vinden."