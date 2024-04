Wolff zet nog steeds in op Verstappen: "Max heeft meer diepte"

Max Verstappen werd in de afgelopen weken meerdere keren in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Verstappen sprak zelf de intentie uit om zijn contract uit te dienen, maar Toto Wolff wil hem graag naar Mercedes halen. Wolff blijft ook in China flirten met de Nederlander.

Het team van Mercedes heeft voor 2025 nog een zitje vrij. Lewis Hamilton vertrekt na dit jaar naar Ferrari en dat betekent dat de Duitse renstal op zoek moet gaan naar een nieuwe stercoureur. Wolff probeert van de onrust binnen Red Bull te profiteren, door in het openbaar interesse te tonen in Verstappen. Bij Red Bull is men helemaal klaar met het geflirt van Wolff, maar daar heeft de Oostenrijker geen boodschap aan.

Gevoel

Ook in China liet Wolff namelijk weer weten dat Verstappen welkom is. Na afloop van de Grand Prix in Shanghai sprak hij zich hierover uit bij Motorsport.com: "Ik denk niet er iemand is die iets kan verkopen aan Max, Jos en Raymond Vermeulen. Met hun gecombineerde verstand van autosport maakt het niet uit of je het goed verkoopt of niet. Ik denk dat het een kwestie van gevoel is, over waar de beste toekomst mogelijk is met daarbij veel factoren in overweging nemend. Ik denk dat we ons in een heel goede positie bevinden voor 2026. We hebben ambitieuze doelen gesteld voor onze motor, batterij en brandstof. Als we dan ook nog een redelijk chassis kunnen bouwen, dan hebben we een goed voorstel."

Diepte

Volgens Wolff kunnen er nog meer aspecten meespelen bij een mogelijke transfer. Zonder het bij naam te noemen, wijst hij naar de interne onrust bij Red Bull: "Als je het op de meest rationele manier bekijkt, dan is het duidelijk dat je zegt: dat is de snelste auto in handen van de snelste coureur. Ik denk echter niet dat dit de enige reden is om te blijven waar je bent. De simpele zielen kijken er misschien zo naar, anderen hebben wellicht meer diepte en laten dan ook andere dingen meespelen. Ik denk dat Max meer diepte heeft."