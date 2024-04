Brundle duidelijk: "Team dat Newey binnenhaalt slaat dubbelslag"

De onrust binnen het team van Red Bull Racing is nog lang niet voorbij. Eerder deze week meldden meerdere media dat Adrian Newey na dit jaar gaat vertrekken bij Red Bull. Volgens Martin Brundle kan het team dat Newey aantrekt een dubbele slag gaan slaan.

Newey speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Red Bull. De Britse topontwerper was verantwoordelijk voor alle kampioensbolides van het team, en hij wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. In de afgelopen maanden werd hij al in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Aston Martin en Ferrari. De geruchten over een mogelijk vertrek bij Red Bull, hebben ervoor gezorgd dat er veel wordt gespeculeerd over de volgende stap van Newey.

Het is momenteel nog niet duidelijk waar de toekomst van Newey ligt. Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle weet ook niet waar Newey's toekomst ligt. Brundle laat op X weten dat Newey's niet werkgever wel kan gaan toeslaan: "Teams met het geld en de resources zitten waarschijnlijk al een tijdje achter Newey aan. Als en wanneer hij beschikbaar komt, dan is het een dubbelslag voor elk team, ze zullen toegang krijgen tot zijn ervaring en zijn genialiteit, en het stopt ander teams ervan om hem aan te trekken."

Teams with the funds and resource will have been courting Adrian Newey for a while. If and when he becomes available it’s a double whammy for any team, they’ll have access to his experience and genius, and it stops another team having him.