"Verstappen had geen probleemloze race: "Was een beetje eng"

Max Verstappen kende een foutloos weekend in China. De Nederlander won de sprintrace en de Grand Prix. Hij deed dat op een oppermachtige manier, maar hij maakte zich wel een beetje zorgen. Verstappen stelt namelijk dat hij allesbehalve een probleemloze race kende.

Verstappen reed vrijwel de hele Chinese Grand Prix op kop. Bij de start en de twee herstarts reed hij met speels gemak weg bij zijn concurrenten, en het leek wel alsof hij in een andere klasse reed. Verstappen genoot van zijn race, maar toch liep niet alles op rolletjes. In de slotfase meldde hij zich namelijk op de boordradio om te vragen of hij geen lekke band had. Even daarvoor was hij over een stukje carbon gereden.

Na afloop van de Chinese Grand Prix liet Verstappen weten dat dit niet het enige zorgelijke moment was. De Nederlandse Red Bull-coureur legde het uit aan de internationale media: "Ik blokkeerde de wielen een beetje bij de tweede herstart in bocht 6, dat was dus niet ideaal. Daarnaast gooide ik ook een tear-off weg, die ik vervolgens kon horen in de inlaat. Het flapperde rond en raakte mijn helm. Dus ik weet niet waar die uiteindelijk terecht is gekomen. Twee rondjes voor het einde reed ik volgens mij over wat debri voor bocht 14, dus dat was een beetje eng. Het is simpel om een lekke band op te lopen op hoge snelheid als je over een stukje carbon rijdt."