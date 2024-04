Perez aast op nieuwe tweejarige deal

Sergio Perez maakt er in China geen geheim van dat hij heel graag zijn contract bij Red Bull Racing wil verlengen. De Mexicaan beschikt over een aflopend contract, maar bij Red Bull willen ze geen overhaaste beslissingen nemen. Perez zet echter in om een tweejarig contract.

Perez is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. De Mexicaan scoorde een goed aantal punten in de eerste vier races van het seizoen en hij heeft nog niet hardop uitgesproken dat hij de strijd aan wil gaan met Max Verstappen. Bij Red Bull zijn ze zeer tevreden met Perez. Teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko hebben allebei aangegeven dat Perez zeker kans maakt op een nieuw contract, maar dat ze niet snel een keuze gaan maken.

Perez zelf maakt heel erg duidelijk wat zijn verwachtingen zijn. De Mexicaan wil niet gaan vertrekken bij Red Bull en aan ESPN legt hij uit wat zijn wensen zijn: "Ik vind het niet meer dan logisch dat mijn volgende contract een verbintenis voor twee seizoenen is. Volgend jaar zal er halverwege het seizoen van alles spelen met het oog op de regels van 2026. Daarom is het ook zo belangrijk om deel uit te maken van een project voor een langere periode."