McLaren wil Red Bull uitdagen: "Waarom niet?"

Het team van McLaren kende afgelopen weekend een onverwachts sterke race in China. Voorafgaand het weekend waren de verwachtingen laag, maar toch kwam Lando Norris als tweede over de streep. Teambaas Andrea Stella is ambitieus en hij stelt dat het mogelijk is om Red Bull bij te halen.

Norris kende een goed weekend op het circuit van Shanghai. Op vrijdag schitterde hij in de Sprint Kwalificatie, hij hield het hoofd koel in de regen en hij greep de sprintpole. De sprintrace verliep teleurstellend, maar in de kwalificatie wist hij de schade enigszins te herstellen. Op zondag reed hij vervolgens een sterke race en wist hij één Red Bull achter zich te houden. Zijn tweede plaats zorgde voor veel enthousiasme.

Ook McLaren-teambaas Andrea Stella was trots op het resultaat. De Italiaan durft zelfs hardop te dromen van een strijd met Red Bull Racing. In gesprek met de Engels krant The Guardian legt Stella zijn ambities uit: "We hebben wat terrein verloren omdat we eerder zoveel terrein hebben gewonnen, terwijl Red Bull zich niet eens aan het ontwikkelen was. Daarom moeten we de zaken over de lange periode gaan bekijken en gedurende die lange periode bevinden we ons op een sterk traject. Als we dit weten vol te houden in de komende twaalf maanden, waarom niet? We zouden Red Bull kunnen bijhalen."