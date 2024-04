Verstappen beperkt de schade: "Alsof ik op ijs reed"

Max Verstappen kwam in de sprintkwalificatie niet verder dan de vierde tijd. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur had op meer gehoopt, maar hij wist alles heel te houden in de kletsnatte sessie. Verstappen stelde na afloop dat het was alsof hij op ijs reed.

Verstappen kende een goede start van de sprintkwalificatie. Op de momenten dat het nog droog was, bevond hij zich gewoon aan kop van de tijdenlijst. In SQ3 was het echter kletsnat en het werd een soort loterij op het circuit van Shanghai. Verstappen deed zijn best, maar hij glibberde alle kanten op. Hij schoot zelfs van de baan in de laatste bocht, en uiteindelijk wist hij tot de vierde tijd te komen. Hij was dik twee seconden langzamer dan polesitter Lando Norris.

IJs

Na afloop van de kwalificatie was Verstappen niet boos of teleurgesteld. De Nederlandse regerend wereldkampioen legde de situatie uit tegenover Verstappen.com: "Het was ongelooflijk glad. Ik had moeite om temperatuur in de banden te krijgen. Het was lastig om de auto op de baan te houden. Het voelde alsof ik op ijs reed. Ik denk dat het daarom terecht is waar we staan in de kwalificatie. Het werkte voor mij niet in de natte omstandigheden. Ik denk wel dat we in de droge omstandigheden erg goed zijn, dus daar ben ik blij mee."

Kansen

Morgen start Verstappen de sprintrace dus vanaf de vierde plaats. Hij maakt zich daar niet te veel zorgen over en hij ziet dan ook mogelijkheden: "Er zijn zeker kansen. Het is niet ideaal om hier aan de binnenkant te starten, want er ligt een stuk minder grip. We moeten een zo'n goed mogelijke start hebben en daarna wordt het een lange stint op één setje banden. Dat gaat het heel erg interessant maken."