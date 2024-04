Horner juicht: "Wat een fantastisch weekend!"

Het team van Red Bull Racing beleefde weer een geweldig weekend in China. Max Verstappen kwam in Shanghai als winnaar over de streep en Sergio Perez werd derde. Ook teambaas Christian Horner was enorm trots, hij sprak na afloop van een fantastisch weekend.

Verstappen startte de race op de pole position en al na een paar rondjes had hij een enorme voorsprong op zijn concurrenten. Perez moest na de pitstops een paar duels aangaan, maar hij wist de derde plaats op een redelijk eenvoudige wijze terug te pakken. Red Bull kende over het algemeen een goed weekend, want ook de pitcrew verkeerde in topvorm. De pitstops werden namelijk uitgevoerd in ongeveer twee seconden.

Red Bull-teambaas Christian Horner was na afloop dan ook een trots man. De Brit lachte zijn tanden bloot en hij loofde zijn team voor de camera van Viaplay: "Het was een fantastisch weekend. Het is nu vijftien jaar geleden dat we onze eerste overwinning pakten, en dit was nummer 117. Het was een geweldige prestatie van het team, en beide coureurs deden het naar mijn mening uitstekend. De Safety Car was een beetje ongelukkig, want wij stonden op een agressieve tweestopper en Lando en Charles kregen een gratis pitstop. Daardoor kwamen ze voor Checo terecht, maar de pitstops waren ongelooflijk."