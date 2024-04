Piastri verwacht zeges in 2025: "Red Bull ligt nu een stapje voor"

Het team van McLaren is op een positieve manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Britse renstal vecht om de tweede plek achter Red Bull Racing, en dat lijkt momenteel het hoogst haalbare te zijn. Oscar Piastri denkt dat zijn team voor 2026 zeker kan gaan winnen.

Red Bull is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Max Verstappen is een klasse apart en hij heeft vier van de eerste vijf races op zijn naam geschreven. Het team van McLaren hoopt Red Bull te kunnen uitdagen, maar dat lukt nog niet helemaal. Lando Norris veroverde de sprintpole in China, en hij stond al twee keer op het podium. De Britse renstal staat nu op de derde plaats in het constructeurskampioenschap, achter Red Bull en Ferrari.

McLaren-coureur Oscar Piastri heeft veel vertrouwen in aanstaande successen. De Australiër denkt dat zijn team nog voor 2026 races kan gaan winnen. Hij spreekt zich uit in een interview met Xinhua: "Ik denk dat we races kunnen winnen voor 2026. Red Bull ligt nog steeds een stapje voor op de rest, maar ik denk dat we dichter bij komen. Kijk bijvoorbeeld naar Japan. Vorig jaar kwalificeerde ik me daar als tweede op een halve seconde van Max, en dit jaar had ik een halve seconde achterstand en was ik zesde. Dus ik denk dat iedereen dichter bij elkaar komt. We moeten nog steeds een stap zetten, maar ik denk dat iedereen optimistisch is dat we ze kunnen pakken. Misschien dit jaar, maar we kijken vooral naar volgend jaar."