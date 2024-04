Alonso lacht: "De auto is beter geworden"

Fernando Alonso reed zojuist de derde tijd in de kwalificatie in China. De Spaanse Aston Martin-coureur kende een frustrerende sprintrace, maar in de kwalificatie maakte hij alles goed. Alonso gaf na afloop aan dat hij tevreden was, en dat hij enorm trots is op het team.

Alonso presteert al het hele weekend sterk op het circuit van Shanghai. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen vocht in de sprint een aantal intense duels uit, maar dat leverde hem een uitvalbeurt en een straf op. Alonso was daar vanzelfsprekend niet blij mee, maar in de kwalificatie schitterde hij weer als vanouds. Hij zette geen stap verkeerd en de derde tijd achter de Red Bulls was het hoogst haalbare.

Alonso werd na afloop toegejuicht door de Chinese fans. Met een grote grijns nam hij het gejubel in ontvangst en beantwoordde hij daarna de vragen van interviewer van dienst Ho-Pin Tung: "In de eerste sector had ik een paar momentjes in bocht één en twee, ik verloor de auto daar bijna. Ik zei toen tegen mezelf dat ik de ronde ging afbreken, of dat ik door zou gaan. We gaven niet op en we bleven door pushen en dat resulteerde in een goede rondetijd. De auto is beter geworden sinds de sprintrace. We hebben een aantal dingen aan de set-up veranderd, dus laten we eens gaan kijken of we punten kunnen pakken.