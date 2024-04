'Kamp Verstappen spreekt na Miami met Mercedes'

De onrust binnen het team van Red Bull Racing blijft voor geruchten zorgen. Max Verstappen werd eerder al in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes, maar nu lijkt het er op dat er na de Grand Prix van Miami daadwerkelijk gesprekken gaan plaatsvinden.

Red Bull presteert zeer goed op de baan, maar daarnaast is het al geruime tijd onrustig. Begin dit jaar zorgde het onderzoek naar teambaas Christian Horner voor de nodige ophef, en gisteren meldden meerdere media dat topontwerper Adrian Newey na dit seizoen gaat vertrekken bij Red Bull. Max Verstappen verklaarde zich eerder trouw aan teamadviseur Helmut Marko, en de onrust zorgde ervoor dat hij zelfs in verband werd gebracht met het team van Mercedes.

Miami

Verstappen stelde dat hij de intentie heeft om zijn contract bij Red Bull uit te dienen. De Nederlander ligt vast tot en met 2028, maar in het verleden gebeurde het wel vaker dat coureurs tussentijds vertrokken. Volgens het Duitse medium F1-Insider vinden er na de Grand Prix van Miami gesprekken van hoog niveau plaats tussen het kamp Verstappen en de top van Mercedes. Volgens het medium gaan Verstappen, zijn vader Jos en manager Raymond Vermeulen dan in gesprek met Mercedes-teambaas Toto Wolff, Ola Källenius van het moederbedrijf van Mercedes en James Ratcliffe van aandeelhouder Ineos.

Marko

Volgens F1-Insider neemt Verstappen daarna mogelijk een besluit over zijn toekomst. Volgens de Duitsers zal Helmut Marko een transfer niet gaan tegenhouden. Sterker nog, volgens het medium zou Mercedes zelfs bereid zijn om Marko een rol te geven bij het team. Het is geen geheim dat Verstappen een zeer sterke band heeft met Marko, en toen er geruchten rond gingen over een mogelijke schorsing van Marko, sprak Verstappen publiekelijk zijn steun uit voor de Oostenrijker. Of Verstappen echt overstapt naar Mercedes moet nog blijken, maar de Newey-verhalen van deze week hebben de geruchtenmolen weer flink aangewakkerd.