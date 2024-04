"Red Bull weet niets van mogelijk vertrek Newey"

Het nieuws van het mogelijke aanstaande vertrek van Adrian Newey heeft weer voor onrust bij Red Bull gezorgd. Het lijkt er op dat de ontwerper het team gaat verlaten, maar bij Red Bull blijft men rustig. Volgens het team staat Newey namelijk nog gewoon tot en met 2025 bij hen onder contract.

Aan het einde van de middag werd gisteren duidelijk dat Newey het team van Red Bull Racing wil gaan verlaten. Na berichtgeving van Auto, Motor und Sport meldden meerdere media dat Newey eind dit jaar wil gaan vertrekken bij Red Bull. Volgens de BBC en Motorsport.com heeft deze vertrekwens te maken met de onrust binnen het team van Red Bull en de rel rondom teambaas Christian Horner.

Bij Red Bull lijkt men zich op dit moment nog geen zorgen te maken. De Oostenrijkse renstal kwam niet met een officieel bericht naar buiten op donderdagavond. Aan Motorsport.com liet een woordvoerder van Red Bull Racing in een statement weten hoe ze in de wedstrijd staan: "Adrian staat onder contract tot en met tenminste eind 2025 en we hebben niet vernomen dat hij naar een ander team gaat vertrekken." Het is niet duidelijk naar welk team Newey gaat overstappen en of hij wel blijft werken in de Formule 1. In de afgelopen maanden werd hij in verband gebracht met Aston Martin en Ferrari.