Mercedes AMG Petronas werd voor aanvang van het seizoen 2010 opgericht nadat Daimler een aandeel van 45,1 % kocht in Brawn Grand Prix. Deze transactie vond plaats op 16 November 2009. Mercedes was in 1954 en 1955 al actief als constructeur onder de naam Daimler-Benz AG. Hun eerste auto kreeg de naam W196.

Het ontstaan van Mercedes AMG Petronas Motorsport

Mercedes is uiteindelijk het team wat gebouwd is op de fundamenten van Tyrrell. Ken Tyrrell verkocht in 1998 zijn renstal aan British American Racing. British American Racing werd vervolgens overgenomen door Honda en nadat de Japanners zich terugtrokken uit de Formule 1 nam Ross Brawn het team over. Met Brawn Grand Prix behaalde Jenson Button de wereldtitel in het debuutjaar en scoorde het team in samenwerking met Rubens Barrichello de constructeurstitel.

Succes van Mercedes in de F1

De eerste stap van het huidige Mercedes Grand Prix-team was het aantrekken van Michael Schumacher. De Duitser maakte na drie seizoenen zijn rentree in de autosport. Nico Rosberg werd zijn teamgenoot. Toen Schumacher eind 2012 definitief stopte met de Formule 1 werd hij vervangen door Lewis Hamilton. Het bleek een gouden greep.

Met de invoering van de Hybride-motoren in 2014 behaalde de renstal liefst tien wereldtitels, vijf bij de coureurs, vijf bij de constructeurs. Tot en met het seizoen 2018 won Mercedes in het hybride-tijdperk 75% van haar races en scoorde het op alle andere onderdelen beter dan welk team dan ook.

Mercedes GP kent Toto Wolff en Niki Lauda als leiders van het team. Zij krijgen ondersteuning van Andy Cowell (verantwoordelijk voor de motoren) en James Allison (Technisch directeur). Het bedrijf werkt vanuit twee fabrieken: De chassis-kant wordt gebouwd in Brackley, de motoren komen van Brixworth. In 2019 staat Mercedes AMP Petronas met Lewis Hamilton (44) en Valtteri Bottas (77) aan de start. Esteban Ocon, Stoffel Vandoorne en Esteban Gutiérrez zijn test en simulatorcoureurs.