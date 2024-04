Mercedes zegt sorry tegen Hamilton na mislukt weekend

Lewis Hamilton kende een teleurstellend raceweekend in China. De sprint verliep naar wens, maar daarna zakte alles in elkaar als een soort kaartenhuis. Hamiltons kwalificatie liep in de soep en bij Mercedes bieden ze hem nu excuses aan. Ze hadden hem eenzelfde strategie moeten geven als George Russell.

Hamilton kwam in de kwalificatie niet verder dan de tegenvallende achttiende tijd. Hij viel hierdoor af in het eerste gedeelte van de kwalificatie en dat was een flinke teleurstelling. Meerdere factoren speelden een rol bij dit resultaat. Hij had zijn set-up omgegooid tussen de sprintrace en de kwalificatie en tijdens de eerste kwalificatiesessie koos hij ook nog eens voor een compleet andere strategie dan zijn teamgenoot George Russell.

Mercedes heeft spijt van het feit dat ze zich niet in hebben gezet om Hamilton voor dezelfde strategie als Russell te laten kiezen. Technisch directeur James Allison biedt daarvoor nu zijn excuses aan in de debrief op het YouTube-kanaal van Mercedes: "We hadden eigenlijk sterker moeten aanmoedigen dat hij een strategie zou volgen die meer op die van George leek. Dat is onze fout en we zouden eerlijk gezegd een auto moeten maken die niet zo lastig is als de auto die we momenteel hebben en die ervoor zorgt dat de coureurs dit soort ongebruikelijke fouten maakt."