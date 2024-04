Mercedes ontvangt flinke boete na fout in pitlane

Het team van Mercedes is gestraft na afloop van de kwalificatie in Japan. De Duitse renstal moest zich met George Russell melden bij de stewards voor een moment met Oscar Piastri. De stewards besloten een flinke boet uit te delen aan het team van Mercedes.

In het eerste kwalificatiegedeelte werd George Russell door zijn team op pad gestuurd, maar daarbij zagen ze de McLaren van Oscar Piastri over het hoofd. De Australiër kon net op tijd remmen en daarmee voorkwam hij een ongeval in de pitlane. Russell liet bij de stewards weten dat hij de monteur van Lewis Hamilton moest ontwijken en dat hij daardoor de fastlane op reed. De stewards bekeken het moment en ze besloten Mercedes een boete van 5000 euro te geven.