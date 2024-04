Twijfels over Hamilton-transfer: "Anders had hij Max al verslagen"

Lewis Hamilton maakt na dit jaar de overstap naar het team van Ferrari. De Brit hoopt bij de Italiaanse renstal zijn achtste wereldtitel te pakken. Veel kenners vragen zich af of Hamilton hier het tij kan gaan keren. Thierry Boutsen denkt niet dat een coureur een team naar de top kan brengen.

Hamiltons overstap van Mercedes naar Ferrari kwam voor velen als een verrassing. De Britse zevenvoudig wereldkampioen leek Mercedes tot en met het einde van zijn loopbaan trouw te blijven, maar dat is dus niet het geval. Ferrari presteert momenteel beter dan Mercedes, maar het team van Red Bull Racing is nog steeds de allersterkste ploeg. Het is dan ook nog maar de vraag of Hamilton ervoor kan zorgen dat Ferrari nog een stap kan zetten.

Veel kenners vragen zich af of Hamilton in staat is om Ferrari naar voren te duwen. Oud-coureur Thierry Boutsen denkt dat niet, zo laat hij weten aan PlanetF1: "Ik denk dat een coureur een team niet naar de top kan brengen. Ik de jaren '70, '80 en misschien '90 was dat nog wel mogelijk, maar sindsdien is dat niet meer het geval. Anders had hij Verstappen vorig jaar en het jaar daarvoor wel verslagen en zou hij dit jaar het kampioenschap winnen. Om als coureur Ferrari naar een hoger niveau te brengen, dat zie ik niet gebeuren. Als Ferrari terugkeert naar dat niveau, dan is het omdat ze een auto bouwen die in staat is om te winnen. Als hij eind dit jaar bij Ferrari komt, hoeveel tijd heeft hij dan om het team om zich heen te bouwen?"