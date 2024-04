Mercedes verwacht flinke uitdaging in China

Het team van Mercedes is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Duitse renstal kan de strijd met Red Bull Racing en Ferrari nog niet aangaan, en in China moet men de weg omhoog in gaan zetten. Volgens Andrew Shovlin wordt dit echter en flinke uitdaging.

Het Formule 1-circus reist voor het eerst sinds 2019 weer af naar het Shanghai International Circuit. De Chinese Grand Prix ontbrak in de afgelopen jaren vanwege de coronapandemie. Nu kan het raceweekend gewoon weer doorgaan en men pakt meteen uit. Aankomend weekend staat immers de eerste sprintrace van het jaar op het programma, en dat betekent dat de teams slechts één training hebben om data te verzamelen.

Achter de schermen werken de teams hard door om zo min mogelijk verrassingen tegen te komen in Shanghai. Ook bij het team van Mercedes is men druk bezig met de voorbereidingen. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin in de debrief op YouTube: "Het is een flinke uitdaging, want we zijn daar nog niet geweest met deze generatie auto's, dus de banden zijn anders en de aerodynamica is heel anders. Er is veel werk dat we moeten doen en het grootste deel van dat werk moet worden gedaan in de simulator. We herlezen ook de oude data en notities. We kijken naar hoe de banden het deden en hoe destijds de degradatie verliep."